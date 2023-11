Convention de partenariat : TECNO Mobile signe un contrat de 150 millions FCFA avec la FSF

Via ce contrat signé avec la FSF, TECNO va ainsi devenir un partenaire majeur de la Fédération sénégalaise. Le montant global du contrat est de 150 millions FCFA. En outre, des téléphones TECNO de dernière génération d’une valeur dix millions FCFA ont été offerts à la FSF et aux Lions.



« Ce nouveau partenariat est une excellente nouvelle pour la Fédération sénégalaise de football. C’est un plaisir de signer une convention de partenariat de 2 ans avec TECNO, un produit que les Sénégalais ont bien adopté », a déclaré Me Augustin SENGHOR. « C’est un honneur pour nous de voir TECNO s’approcher de la Fédération pour nouer un partenariat et cela montre que l’image des Lions et de la Fédération sénégalaise est grandissante et que nous cheminons aujourd’hui avec les meilleurs dans leurs domaines à travers des partenariats Win-Win », ajoute le président de la FSF. « Quelque part, c’est l’excellence qui se joint au sommet pour d’autres résultats », se réjouit-il.