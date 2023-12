Contentieux sur la radiation en délibéré au 14 décembre / Les regrets de Me Ciré Clédor: « C’est l’affaire Adji Sarr qui est à l’origine de tout cela… »

Après huit heures de plaidoirie des deux parties notamment, les avocats de Ousmane Sonko et l’Etat du Sénégal sur la requête de ce dernier relative à l’annulation de la radiation des listes électorales, sont sortis de la salle d’audience. Le juge a mis en délibéré l’affaire à jeudi prochain face au regret des avocats de Ousmane Sonko. Me Clédor LY dira au sortir du tribunal que « les droits de Ousmane Sonko n’ont pas été respectés ». « C’est une décision qui fait partie du droit. Le juge a bien 48h pour délibérer. Si , le jeudi prochain, la décision n’est pas favorable à une partie ou une autre, les chambres réunies vont donner l’ultime décision » a rappelé l’avocat.



Mais, la robe noire aura à regretter un acharnement de l’Etat du Sénégal sur « un honnête citoyen qui n’a d’ambitions que de servir son pays en devenant président de la République ». Me Ciré Clédor LY précise : « L’Etat est le responsable de cette situation. C’est le jugement de l’affaire Adji Sarr qui est la cause de cette situation. C’est un jugement qui n’avait plus sa raison d’être car, notre client a été arrêté. Mais nous savons ce que nous allons faire. Le combat est loin d’être terminé… » a indiqué l’avocat de Ousmane Sonko.





Cheikh S. FALL