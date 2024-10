Construction d'un nouveau campus de 1.000 lits : "La réception de ce chantier va grandement soulager les étudiants".( Directeur CROUS/T).

Le centre des Œuvres Universitaires et Sociales de Thiès s'est mobilisé hier à l'occasion de la journée Set-Sétal initiée par le chef de l'État. Ainsi, la direction, le personnel et les étudiants ont procédé au nettoiement du campus social et du campus pédagogique (UIDT), en prélude à la rentrée des classes.

À cette occasion, le directeur du Crous de Thiès, Serigne Mbacké Lô, est revenu sur la réalisation de nouvelles infrastructures au sein de ce temple du savoir pour soulager davantage les étudiants. "La capacité d'accueil en terme d'hébergement est assez limitée. Mais l'État du Sénégal est en train de mettre en place un nouveau campus de 1.000 lits qui est presque à l'étape de finition. Et nous espérons bien que ce campus là va être livré à la fin de l'année ou au plus tard début 2025. On est en train d'installer les équipements et on s'apprête à réceptionner ce campus qui, disposera aussi d'un restaurant de 1.000 places assises..."

Un autre chantier est en phase de finition, a informé le directeur du Crous, "Au niveau de l'école Polytechnique, nous nous apprêtons à recevoir un campus flambant neuf qui va recevoir intégralement l'ensemble des étudiants de l'école Polytechnique... Pour l'Ensa aussi, les campus qui sont en cours de construction vont bientôt reprendre..."