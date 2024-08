Consommation d'Énergie: Le plan stratégique 2025-2029 de l'AEME dévoilé

Le Sénégal a franchi une nouvelle étape importante dans sa quête de maîtrise énergétique avec la tenue de l'atelier de présentation du rapport diagnostic, un événement clé dans le processus d'élaboration du Plan Stratégique de Développement 2025-2029 de l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME). Ce plan succède à celui de 2019-2023, et s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’amélioration des efforts nationaux en matière d'efficacité énergétique.



Présidé par Mame Coumba Ndiaye, Directrice Générale de l'AEME, l'atelier a mis en lumière les objectifs centraux de ce nouveau plan stratégique, qui vise à optimiser la consommation énergétique des ménages, des administrations, du secteur privé et des industries au Sénégal. Il s’agit, pour les différents acteurs nationaux, de maîtriser non seulement leur consommation d'énergie mais aussi leurs coûts énergétiques, dans un contexte où la gestion efficace de l’énergie est devenue une priorité nationale.



L’année 2024, considérée comme une année de transition, sera dédiée à l'évaluation des actions antérieures et à la préparation minutieuse de ce nouveau plan. Ce dernier devra proposer des programmes innovants et efficaces pour soutenir les consommateurs dans une utilisation plus rationnelle de l’énergie. Les initiatives prévues auront un impact direct sur les dépenses énergétiques des ménages sénégalais, avec l'ambition de réduire significativement leurs factures d'électricité tout en assurant une consommation plus durable.



La Directrice Générale de l'AEME a également rappelé que cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision de SE Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Ce dernier ambitionne de garantir un accès élargi et fiable à une énergie abordable, contribuant ainsi à un Sénégal plus souverain, juste et prospère.



Mame Coumba Ndiaye a tenu à remercier le PED, partenaire technique de l'AEME, pour son accompagnement dans ce processus. Ce soutien est jugé essentiel pour la réussite de l’élaboration du Plan Stratégique 2025-2029, qui doit permettre au Sénégal de franchir une nouvelle étape vers une meilleure maîtrise de son avenir énergétique.



L’atelier marque ainsi le début d’un processus crucial, dont les fruits seront attendus avec beaucoup d’intérêt par l’ensemble des acteurs économiques et sociaux du pays.