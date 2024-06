Conseil des ministres: Le magistrat Cheikh Dieng nommé Secrétaire Général adjoint du Gouvernement

Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision de nommer le magistrat Cheikh Dieng Secrétaire général adjoint du Gouvernement.



Chevalier de l'Ordre du Mérite, M. Dieng s'est distingué à travers un cursus professionnel remarquable. Depuis avril 2024, il occupe le poste de directeur de cabinet du ministre des Forces armées. il fut Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès( mars 2023 avril 2024), Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack( décembre 2021 à mars 2023), Directeur de Cabinet du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel( Novembre 2020 à mars 2021), Directeur de Cabinet de la Présidente du CESE( juin 2019 à avril 2020), Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement et du Développement durable( septembre 2017 à avril 2019), Substitut du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Thiès( 2016 à août 2017), Directeur de Cabinet du Ministre du Tourisme et des Transports aériens( août 2014 à 2015), Directeur de Cabinet du Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement( 2012 à 2014), Substitut du Procureur près le tribunal Régional Hors Classe de Dakar( 2007/ 2012), responsable du Groupe spécial Investigations et Poursuites des affaires financières, Juge du Siège au Tribunal Régional de Diourbel( 2007), Auditeur de Justice du Centre de Formation judiciaire( 2005-2007).



S'agissant de ses études supérieures, l'on peut citer: Réinscrit en Doctorat de Sciences politiques Université de Perpignan, sujet " Les enjeux sécuritaires à l'épreuve de la question environnementale au Sahel: l'exemple du Sénégal", sous la direction du Pr. Christophe EUZET, ( 2019-2022), Brevet supérieur du Centre de Formation Judiciaire de Dakar, section Magistrature( Promotion 2005-2007), Master 2 en Sciences politiques- " Politiques et Stratégies d'Action publique internationale", mention assez bien, Université Jean Moulin Lyon3, France ( 2004), Diplôme de 3ème Cycle de l'Institut de la Francophonie et de la Mondialisation( Sciences politiques), mention bien, Université Jean Moulin Lyon 3, France( 2003), DEA-Master 2 Recherche en droit public, mention assez bien, Université de Perpignan, France( 2002), Maîtrise en droit public option Relations Internationales, mention assez bien, Université Cheikh Anta Diop de Dakar( 2000), Baccalauréat Série A3, Lycée Blaise Diagne de Dakar( 1996).



La liste étant loin d'être exhaustive! L'on pouvait aussi mentionner ses publications académiques et stages, les autres formations, les domaines de compétences, les points d'intervention sur les politiques publiques, les distinctions etc...