Conseil constitutionnel : Avec 27.107 doublons externes à corriger , Serigne Mboup va passer le second tour

Le président du mouvement And/Nawle And/Liguey a obtenu, 31.752 parrains après la vérification des dossiers ce mardi. Sur les 58.975 signatures déposées, Serigne Mboup a enregistré 27.107 doublons externes. Dans ce lot, le maire de kaolack et candidat à la présidentielle de 2024 devra compléter le nombre déjà obtenu. Mais également, il faut signaler que Serigne Mboup n’a pas obtenu le nombre requis dans toutes les 7 régions. Seules six ont été assurées pour le moment par le candidat. Au second tour, Serigne Mboup devra veiller à ces deux paramètres notamment, la 7e région à combler et les doublons externes à corriger.