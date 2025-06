Conseil Supérieur de la Magistrature : Vague de nominations à la Cour suprême, à l’administration centrale et dans les juridictions régionales

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) s’est réuni ce jeudi 26 juin au Palais de la République. À l’issue de cette rencontre, présidée par le chef de l'État, plusieurs nominations ont été entérinées. Ces changements impactent la Cour suprême, l’administration centrale du ministère de la Justice, ainsi que les juridictions d’appel à Dakar et dans les régions.



Le Secrétaire général du ministère de la Justice a officialisé ces nouvelles affectations.



Nominations à la Cour Suprême



Trois magistrats clés rejoignent la Cour Suprême :



Henriette Diop Tall, précédemment détachée à l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), est nommée Conseillère à la Cour suprême.

Mamadou Seck Diouf, ancien Avocat général délégué près la Cour suprême, est promu Conseiller délégué.

El Hadji Birame Faye, jusque-là Conseiller référendaire à la Cour suprême, devient également Conseiller délégué.



Affectations notables à l’administration centrale du ministère de la Justice



Plusieurs magistrats d'expérience rejoignent l'administration centrale du ministère :



Oumar Sall et Khokhane Sène, tous deux anciens Présidents de Chambre à la Cour d’Appel de Dakar, y sont désormais affectés.



Fatou Binetou Ndiaye, après un détachement au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, intègre également l’administration centrale.



Mouhamadou Ndéné Ndir, ex-juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, rejoint l’équipe centrale.



Ndèye Awa Diagne, juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est également affectée à cette même structure.



Mouvements dans les juridictions régionales



La liste complète des affectations inclut également des mouvements significatifs au sein des Cours d’appel des régions. Ces mesures visent à mieux répondre aux défis de la justice et à renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national.