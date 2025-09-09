Congo vs Sénégal: Pape Thiaw dévoile un onze (11) un peu remanié, avec trois changements

Ce mardi 9 septembre 2025, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a opté pour une équipe plus ou moins remaniée par rapport au match précédent pour affronter la RD Congo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur du Sénégal a aligné Edouard Mendy dans les buts, une défense composée de Crépin Diatta au Couloir droit, Abdoulaye Seck à la place de Niakhaté, koulibaly en Défense central et Malick Diouf dans le couloir gauche, et un milieu avec Pape Gueye, Gana Gueye et Lamine Camara. En attaque, Iliman Ndiaye, Jackson à la place de Boulaye Dia et Sadio Mané seront chargés de déverrouiller la défense congolaise .
Cette rencontre cruciale permettra aux Lions de la Téranga de consolider leur position dans le groupe B. Pape Thiaw mise ainsi sur une mixité d’expérience et de jeunesse pour remporter les trois points.
