Conflit au Soudan : L'ambassadeur, Ousman Hissein Alamin Ahmed dresse un bilan macabre de cette guerre

L'ambassadeur du Soudan au Sénégal sollicite l'aide humanitaire pour son pays, tout en demandant à la communauté internationale de condamner les dérives constatées dans ce conflit au Soudan. Ce dernier faisait face à la presse, ce mercredi, pour dénoncer la situation qui sévit dans son pays. Ainsi, il accuse les Émirats Arabes Unis d'armer les milices qui sont des rebelles contre l'État, dans le seul but de s'accaparer des richesses naturelles du pays. Sur ce, il révèle qu'une plainte avait été déposée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, contre les EAU.

Le Soudan est le théâtre d'une guerre entre les milices des Forces de soutien Rapide (FSR) dirigées le Général Mohamed Hamdane Daglo et l'Armée dirigée par le Général Abdel Fattah Al Burhane depuis le depuis de l'année 2023. Une guerre qui a occasionné des dizaines de milliers de morts et environ 12 millions de déplacés. Entre 3 et 5 millions de soudanais se sont réfugiés dans les pays frontaliers pour fuir les exactions, a révélé l'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Ousman Hissein Alamin Ahmed.