Conférence sur les femmes-Women Deliver (Kigali ): Le Président Macky Sall en séance de selfie, communie avec des sénégalais et d’autres nationalités

Arrivé hier soir dans la capitale Rwandaise ( Kigali), le chef de l'Etat va passer ce lundi la deuxième étape de sa visite dans ce pays d’Afrique de l'Est. Le Président Macky Sall après avoir pris part à la Conférence sur les femmes (Women Deliver), prévue ce lundi dans la capitale rwandaise, a effectué des séances de selfie avec des sénégalais, mais également d’autres africains venus participer à cette cérémonie qui consacre la sixième du genre, cette rencontre internationale qui est un espace intersectionnel pour rendre visible et prioriser politiquement les défis liés au respect des droits des femmes et des filles.