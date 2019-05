Conférence religieuse des femmes de BBY / Yéya Ly : "Aucun responsable ne doit avoir un comportement ou un langage qui mettrait en péril le Bby"

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) ont organisé la 2e édition de leur conférence religieuse, sur le thème : "Femme politique et Islam".

L'objectif de ce moment de retrouvailles dont la marraine était le ministre de la femme, de la famille et du genre, Ndèye Saly Diop Dieng, est de créer l'unité et la cohésion des femmes au sein de la coalition. D'après la coordinatrice de cette activité du jour, Yéya Ly, "aucun responsable ne doit avoir un comportement ou un langage qui mette en péril le Bby". Cette conférence a été aussi, une occasion pour offrir des billets pour le pèlerinage à la Mecque aux femmes de Bby.

Lors de cette cérémonie, la responsable apériste, Fama Aïdara a aussi lancé un plaidoyer afin que le Président Macky Sall confie plus de postes de responsabilité aux fils de Thiès...