Conférence de presse CAP : La presse s'érige en bouclier contre les « acharnements » du pouvoir et de l’opposition.

Depuis quelque temps, on assiste au Sénégal à une « tentative de musellement de la presse ». Des journalistes sont arrêtés ou mis en prison, le signal de médias est coupé et des acharnements verbaux et physiques sont faits à l’endroit des journalistes.



Ainsi, la Coordination des Associations de Presse a organisé une conférence de presse ce vendredi 16 juin 2023 à la maison de la presse pour défendre les professionnels des médias de tous ces « acharnements » subis au quotidien.







Dans une déclaration lue par Lissa Faye, la CAP se dresse en bouclier et dit « Stop. La presse n’en peut plus ». Croyez-nous cet acharnement dépasse le fait de mettre des journalistes en prison, de couper un signal, même si ces derniers actes en sont les manifestations les plus abjectes, les plus inadmissibles. C’est pourquoi nous demandons, nous exigeons, la fin immédiate de ces brimades et agression contre les professionnels des médias et exigeons la libération de tous les journalistes mis en prison pour des délits liés à l’exercice de leur profession », martèle Lissa Faye lors de sa prise de parole en conférence de presse.







Pour couronner le tout, la CAP lance un appel aux populations à ne pas croire « les politiciens manipulateurs » qu’ils soient de l’opposition ou du pouvoir qui tentent de « livrer à la vindicte populaire » les médias. Toujours dans cette déclaration, la cap s’insurge : « Nous professionnels des médias sommes aujourd’hui entre le marteau et l’enclume du pouvoir et de l’opposition. Un journaliste ou une rédaction critique ou à cheval sur les principes fondamentaux du métier est taxé de pro ou d’anti. C’est pour cette raison que nous appelons la population, les différentes composantes des médias à ne pas courber l’échine, à ne pas faire attention à ces pyromanes qui veulent nous faire croire que tel média est corrompu, tel autre est partisan… »