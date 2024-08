Concours Général : la Fondation Sonatel octroie des bourses d'une valeur de 20 millions de Fcfa à 60 lauréats

Dans sa mission d’améliorer les conditions de vie sociale, culturelle et éducative des populations, notamment la jeunesse, la Fondation Sonatel a récompensé les meilleurs élèves qui se sont distingués au concours général de cette année. Ainsi, à la suite de la cérémonie solennelle de remise des distinctions au Grand Théâtre, il y a plus d'une semaine, présidée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, la Fondation Sonatel a procédé ce jeudi 8 août 2024 à la cérémonie de remise des bourses d'études aux lauréats du concours général 2024.

Lors de cette cérémonie, plusieurs autorités et parents d’élèves y ont pris part, notamment, le parrain du concours général 2024 monsieur Mamadou Sangaré, le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, le Colonel Abdoulaye Mbengue, le représentant du ministre de l'Éducation nationale Monsieur Pape Kandji et l'administratrice de la Fondation Sonatel.

En effet, dans sa logique d'accompagner l'État du Sénégal à relever un des défis majeurs, qui est celui de booster l'éducation nationale et de promouvoir l’excellence, la Fondation Sonatel n’a pas lésiné sur les moyens. Une enveloppe de 30 millions de Fcfa a été mise sur la table, dont 10 millions pour l’organisation du concours général et 20 millions en prix pour récompenser les lauréats. Au total, 60 lauréats ont bénéficié d’enveloppes allant jusqu’à 1 000 000 Fcfa.

Prenant la parole, Pape Kandji, directeur de l'enseignement moyen, secondaire et général, adoube les lauréats : « Vous représentez l'espoir de toute une nation, vous êtes les meilleurs et quand on est meilleur, il faut l'assumer ».

Poursuivant, le directeur de l'enseignement moyen, secondaire et général au ministère de l’Éducation nationale assure que le gouvernement mettra tout en œuvre afin d’encadrer et de suivre la carrière de ces jeunes. « Généralement on organisait le concours général sans traçabilité des lauréats, c’est la raison pour laquelle monsieur le ministre de l’Éducation nous a instruit d’écrire un livre et le tome 1 est déjà sorti qui retrace le concours général de 1961 à nos jours et une plateforme numérique a été aussi mise en place… », renseigne Pape Kandji.

Soutenant le pouvoir public dans la promotion de l'excellence depuis 22 ans, la Fondation Sonatel, pour sa part, félicite les lauréats et montre sa satisfaction de les recevoir chaque année.