Concours Général 2024 : 112 distinctions dont 64 prix et 48 accessits décernés aux meilleurs élèves

Créé par le décret 61-213 du 30 mai 1961, modifié par le décret 61-454 du 04 décembre 1961, le Concours général, organisé pour les élèves des classes de Première et de Terminale, a pour objectif de distinguer les meilleur(e)s élèves des lycées d’enseignement général et technique, publics comme privés.



Il permet d’évaluer les candidat(e)s sur des sujets conformes aux programmes officiels mais d’un niveau plus exigeant que celui des examens et concours traditionnels.



Pour cette édition, les élèves ont composé dans 32 disciplines au total. Pour être candidat l’élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20, au moins, dans la discipline choisie.



Les résultats qui ont été dévoilés pour cette édition, mettent en évidence un nombre de 112 distinctions sur les 3203 candidats inscrits provenant des établissements publics et privés du Sénégal dont 64 prix et 48 accessits.



Les cours privés Racine School et la Prytanée Militaire Charles N’Tchoréré occupent les premières places du podium. Il s'agit notamment de Mademoiselle Zeinab Dienne SAMBE, 1er prix de Mathématiques et 1er prix de Sciences physiques, meilleur lauréat du Concours général des classes de Première et Monsieur Ahmadou Bachir TOURE,1er prix Géographie et 1er prix d’Histoire, meilleur élève du Concours général des classes de Terminale.



Sur les 55 lauréats en classe de Première, les 47 sont dans le Public et 8 dans le Privé et en classe de Terminale : sur les 37 sur 45 lauréats sont dans le Public et 8 dans le Privé.



Les résultats ont aussi mis en évidence que les élèves des séries scientifiques ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en Première qu’en Terminale. "Car sur les 100 lauréats, 69 (40 filles et 29 garçons) sont en série S soit 69%, 15 (5 filles et 10 garçons) sont en série technique soit 15% et 16 (8 filles et 8 garçons) en série littéraire, soit 16%. Il y a lieu de signaler la percée d’établissements comme le lycée de Thiaroye qui a obtenu 04 distinctions dont un premier prix en Mathématiques et un deuxième prix en Sciences physiques, en classe de Terminale", a révélé le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy.



La cérémonie de distribution des prix aux lauréat(e)s se tiendra le jeudi 25 juillet 2024 au Grand Théâtre Doudou NDIAYE Coumba Rose, à de 9 heures, sous la présidence effectif de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, président de la république. Pour cette année, le thème retenu est « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale».