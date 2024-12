Commune de Niakhène: Moustapha Sylla démissionne de son poste de maire

À Niakhène( département de Tivaouane), Moustapha Sylla n'est plus le maire. En effet, il a décidé de déposer sa lettre de démission. Les raisons de cette décision sont entre autres: le respect d'une promesse de campagne( s'en arrêter à deux mandats), et une santé de plus en plus fragile. " J'avais prévu de faire deux mandats de 5 ans soit 10 ans, il se trouve que qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai bouclé 10 ans et 5 mois à la mairie. Et pour honorer cet engagement que j'avais pris, je me suis dit qu'il est temps que je cède la place à une autre équipe", a-t-il informé. Avant d'ajouter " J'avais même pris l'option de continuer jusqu'à la fin du mandat, mais je j'ai commencé à sentir de la fatigue et une santé dégradante". Pour rappel, le maire sortant a été remplacé par Serigne Dieng, ex 1er adjoint au maire..