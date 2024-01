Commissariat de Biscuiterie et Hlm : Les précisions et assurances du ministre de l’Intérieur aux populations des deux communes

Le ministre de l’Intérieur a procédé ce mardi 16 janvier 2024 à l’inauguration du Commissariat de Biscuiterie Hlm. Une demande pressante des populations de cette commune d’Arrondissement de la ville de Dakar qui sont sujettes d’agressions pressantes.





Pour ce faire, il a d’abord dévoilé les caractéristiques de ce bâtiment. « Il est doté d’un système de vidéosurveillance et de sécurité incendie qui assurent aux usagers, une protection maximale de leur intégrité physique et aux personnels du service un équipement adéquat pour les missions qui leur sont assignées.

De même, les locaux de garde à vue sont conformes aux standards internationaux actuels et cela contribue concrètement au respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes interpellées » dixit le ministre de l’Intérieur.

Me Kaba après avoir manifesté sa satisfaction sur le respect du délai de livraison dudit commissariat, lance un appel à la population et aux agents de police. « Je vous demande de l’entretenir et d’en faire un bon usage. La prise en charge des attentes sécuritaires, certes de plus en plus nombreuses et variées, mais légitimes, dans une localité renfermant une population très jeune, l’un des plus grands marchés de la sous-région (Marché HLM), une partie de l’Autoroute Seydina Limamoulaye et des infrastructures sportives, requièrent beaucoup d’engagement, d’abnégation et de professionnalisme », conclut le ministre de l’Intérieur.