Commerce Électronique / Plateforme "BoutiK 221" : Le ministre outille les points focaux des chambres de commerce

Le ministère du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, dans le cadre du programme Cadre Intégré Renforcé (CIR), a remis un lot de matériel numérique et roulant aux points focaux des chambres de commerce pour l'opérationnalisation de la plateforme "BoutiK 221". Ces équipements composés d'ordinateurs fixes, scanner, d'appareils photo, de motos et d'un logiciel de traitement d'image, sont estimés à un coût de 20 millions de francs CFA.



Selon le directeur du commerce extérieur et point focal du CIR au Sénégal, Ansou Souba Badji, ce matériel va faciliter le travail des chambres de commerce dans le cadre de l'enrôlement des acteurs du commerce pour les accompagner et leur permettre de pouvoir intégrer beaucoup de participants au niveau de "Boutik 221". "Cette plateforme est très importante. Ça permet aux acteurs et aux acheteurs de faire leurs activités sans se déplacer. Comme vous le savez, le commerce électronique est de plus en plus une activité importante au niveau mondial.



Et au Sénégal, il y a beaucoup de plateformes qui sont mises en place par les acteurs, mais le ministère du Commerce a voulu jouer un rôle d'impulsion en accompagnant les acteurs par la mise en place de cette plateforme qui permettra donc de mobiliser le plus grand nombre de E-commerçants aussi bien à Dakar que dans les régions", a soutenu le directeur du commerce extérieur, Ansou Souba Badji. Selon toujours lui, cela permettra également, de réduire les coûts du commerce en permettant tout simplement aux acteurs de pouvoir accéder aux marchés, aux acheteurs sur toute l'étendue du territoire.



À l'en croire, ce projet aura également des impacts sur l'aspect de la formalité des documents à remplir relatifs aux activités du commerce. "C'est important pour cela, mais aussi comme vous le savez en matière de commerce, les formalités aussi ça coûte très cher. Le fait de se déplacer, d'utiliser des papiers ça a un coût très important avec le commerce numérique nous pouvons réduire ce coût là et faciliter notamment l'accès au marché pour les micro, petites et moyennes entreprises", a-t-il fait valoir. Et d'ajouter notamment que "tout cela contribue également à la formalisation et à faciliter le développement des micro petites et moyennes entreprises pour notre pays."



Pour les points focaux des chambres de commerce, ces investissements leur permettront d'accompagner et aider les opérateurs économiques à non seulement développer leurs activités, mais à vendre plus de produits. "C'est une occasion pour nous de développer les ventes des produits locaux, surtout entre les régions, les différentes chambres consulaires. Un autre volet que tout à l'heure le directeur du commerce extérieur a évoqué, c'est l'accompagnement à la formalisation des petites et moyennes entreprises. Cela aujourd'hui va permettre plus le développement de ces petites et moyennes entreprises", a laissé entendre Mamadou Hadji Cissé, président de la Chambre de commerce commerce de Kédougou, magnifiant ce geste hautement symbolique lors de la cérémonie qui s'est déroulée ce Mardi 13 Février à la sphère ministérielle de Diamniadio