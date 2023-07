Collaboration entre les universités de l’Afrique de l’Ouest : l’AUF abrite à Dakar un colloque qui réunit plus de 11 pays d’Afrique

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) réunit autour de la même table du Recteur de l'AUF, le Prof. Slim Khalbous, plus de 100 de ses membres, notamment l'ensemble des Présidents, Recteurs, Directeurs des établissements. Ces derniers sont pour la plupart des étrangers provenant de 10 pays : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Niger, Togo et Sénégal.



Cette Conférence Régionale des Recteurs de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans un contexte international marqué par de nombreux défis tels que le réchauffement climatique, les crises sanitaires ou le sous-emploi endémique des jeunes. Consciente de ces enjeux cruciaux, l'AUF a lancé son « Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone », dans le sillage de sa nouvelle stratégie 2021-2025.

Ce manifeste ratifié par les ministres d'une quarantaine de pays, appelle à la mobilisation de tous les acteurs, y compris les gouvernements, les institutions de recherche et les universités, pour un renforcement de la coopération scientifique, en vue de répondre aux défis sociétaux de notre temps.



C'est également dans ce cadre qu'elle a souhaité généraliser les Conférences de Recteurs à toutes les régions du monde où elle est présente. En Afrique de l'Ouest, la Conférence régionale des Recteurs sera d'abord un dispositif important de cohésion et d'écoute des établissements membres de l'AUF, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique de chacun. Elle sera, aussi, un moyen privilégié de renforcer ce réseau et de le fédérer autour d'actions prioritaires telles que la digitalisation des offres de formation, l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur ou la mise en place de systèmes de recherche et d'innovation, pertinents, efficaces et pérennes.



La Conférence Régionale des Recteurs de l'Afrique de l'Ouest a cependant deux objectifs principaux notamment présenter les missions et le mode de gouvernance de la Conférence Régionale des recteurs de l'Afrique de l'Ouest...