Colère du président Macky Sall : Zahra Iyane Thiam invite les responsables de Benno à l’humilité, au travail et à la cohésion

Zahra Iyane Thiam approuve la colère noire du président de la République contre les responsables qui peinent à convaincre la population sur ses réalisations. Une sortie musclée qu’elle considère légitime. « C’est à nous militants et responsables de se réarmer, de resserrer les rangs et qu’on y aille.



Je suis d’avis que le président de la République a parfaitement raison en disant que nous ne valorisons pas assez les réalisations. », note la dame. Elle fait savoir à ses frères et sœurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar que « le mandat ne termine pas en 2024.



Le Sénégal a plusieurs défis devant lui qui sont plus accentués avec l’exploitation du gaz et du pétrole. L’horizon 2024 est extrêmement important pour le peuple sénégalais. Il nous faut nous dire les vérités », lance la patronne de l’Asepex.



C’est ainsi qu’elle lance un message d’humilité aux responsables de BBY. « Quand on accepte d’être une autorité publique, il faut accepter d’être critiqué, de prendre le bon côté des choses et de s’améliorer. Nous devons nous améliorer pour le bénéfice des populations, mais surtout pour rendre hommage au président Macky Sall par ce qu’il a fait pour ce pays et çà m’étonnerait qu’on puisse avoir sur une décennie un président comme le président Macky Sall », dit-elle à l’occasion de la préparation de la journée Sénégal prévue le 10 décembre prochain à Doha au Qatar.