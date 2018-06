Classement FIFA : les Lions gagnent une place, la Pologne 8e mondial

Le Sénégal a gagné une place au nouveau classement FIFA publié ce jeudi, passant de la 28e à la 27e place, à une semaine du coup d’envoi de la coupe du monde (14 juin au 15 juillet), son premier adversaire à ce Mondial, la Pologne, engrangeant deux places pour se retrouver 8e mondial.



Les Lions qui occupaient la 28e place du précédent classement, ont gagné une place à la faveur du nouveau classement, malgré ses derniers résultats mitigés, tous des matchs nuls, alors que la Tunisie, première nation africaine, a reculé de huit rangs.



Le Sénégal, qui opposé à la Pologne pour son premier au prochain Mondial, va faire face à un adversaire ayant fait le plein de confiance et qui est passé de la 10e à la 8e place mondiale.



L’équipe polonaise, malgré ce bond, arrivera un tout petit peu handicapé en Russie, avec en l’absence de son emblématique défenseur central Kamil Glick.



Le solide défenseur, coéquipier de l’attaquant sénégalais Keita Baldé à l’As Monaco (France), s’est blessé lors d’une séance d’entraînement et a déclaré forfait pour le Mondial.



D’une manière générale, la multiplication des matchs amicaux a impacté sur le classement du mois de juin, même si les positions restent inchangées en tête, avec l’Allemagne (1re, inchangé) devançant le Brésil (2e, inchangé).



Le Top 20 a été en revanche marqué par les progressions de la Pologne (8e, plus 2) et de l’Uruguay (14e, plus 3), qui arriveront donc en Russie avec le plein de confiance.



Si la Tunisie (21e au classement mondial) reste la meilleure nation, elle perd toutefois 7 places et voit le Sénégal se rapprocher avec sa 27e place.



La RD Congo (38e), le Maroc (41e) - les Lions de l’Atlas ont gagné une place -, ainsi que l’Egypte, 45e, forment les autres équipes du quinté africain.



Le classement FIFA tient compte des résultats obtenus par chaque sélection sur les quatre dernières années, les résultats les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.



Les points pris en compte par ce nouveau classement sont fonction de l’importance des matchs (match amical, match de qualification à la CAN et au Mondial) et du niveau de l’adversaire.