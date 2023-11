Cité SAFU de Fatick : Les clés livrées en décembre prochain

La société africaine de construction (SOAFCO) va bientôt livrer les clés de la Cité SAFU de Fatick. L’échéance donnée par son directeur général, c’est en fin d’année. Le site réservé pour la construction de ladite Cité s’étend sur 3.8 hectares.







En visite sur le site pour constater le niveau d’avancement des travaux d’aménagement, Sidy Ndiaye, DG de SOAFCO fait le bilan d’étape du chantier. « Le taux d’avancement du projet est à 70%. Dans deux semaines, quand on posera le poste transformateur et les lampadaires, on sera à plus de 80%. On compte terminer le projet d’ici la fin de l’année pour livrer les 3,8 hectares du projet » rassure-t-il devant les autorités qui sont venues voir de visu l’évolution des travaux du chantier.







Il faut rappeler que cette dite cité comporte quatre volets qui composent le projet : « Une voirie de 6m de large avec des trottoirs de 1.5m de part et d’autre. Elle est longue de 1.5km ; le volet assainissement pour préserver l’intégrité de la voirie et éviter les stagnations d’eau dans les différents îlots. Il y aura des caniveaux sur une linéaire de 760m ; le volet adduction d’eau jusqu’au niveau des lotissements qui est réalisé à 100% ; le volet électrification : il y a la basse tension, la moyenne tension et la haute tension. Il ne reste qu’à poser le poste transformateur et l’éclairage public (lampadaires solaires) » rappelle le boss de SOAFCO qui entend matérialiser le projet d’équité social et territorial si cher au président de la République.