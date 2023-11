Citation contre Serigne Diagne et Dakaractu: Serigne Mboup débouté!

Le verdict dans l'affaire opposant Serigne Diagne et Dakaractu à Serigne Mboup, a été rendu ce matin par le tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Serigne Diagne et Dakaractu ont été relaxés purement et simplement par le tribunal pour procédure mal fondée. Le tribunal a mis ainsi les dépens à la charge de Serigne Mboup.



Pour rappel, Serigne Mboup avait introduit une citation à l'encontre de Serigne Diagne, à la suite d'une déclaration faite à Kaolack par le maire de Keur Maba ( département de Nioro), Abdou Ndiaye. M. Mboup avait décidé d'ester en justice en visant les délits de diffamation et d'injures...