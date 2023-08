Choix du candidat de BBY : « Le PR Macky Sall ne peut opérer au choix du candidat, car il y’en a qui ne lui ont pas donné carte blanche! » (Alla Dieng, UFC).

Le président de l’Union des Forces Citoyennes (UFC) est d’avis qu’il ne revient pas au président Macky Sall d’opérer au choix du candidat de la coalition BBY. Selon Alla Dieng qui a affiché son intention de briguer le suffrage des sénégalais à la présidentielle de 2024, il ne revient pas à Macky Sall de choisir le candidat de l’alliance malgré l’aval de certains alliés.

« Il y’en a qui ne lui ont pas donné carte blanche, comme Cheikh Tidiane Gadio, Modou Diagne Fada, Me El Hadji Diouf, moi même », a expliqué Alla Dieng. À l’en croire, Macky Sall opère actuellement au choix du candidat de son parti, l’APR et il en a parfaitement le droit.

« Il a le droit de choisir le candidat de l’APR et venir nous le présenter, mais normalement BBY ne doit pas l’accepter tant que la personne choisie n’a pas remplacé Macky Sall dans les hautes instances de l’APR », a-t-il souligné. Alla Dieng d’ajouter qu'il ne croit pas à une unanimité sur le choix prochain du président Macky Sall.