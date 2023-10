Choix de Amadou Ba : Me Oumar Youm loue ses compétences et son ancrage dans la gestion des questions sécuritaires.

Le président du groupe parlementaire BBY, Me Oumar Youm voit en la désignation du candidat de la coalition présidentielle, Amadou Ba, un choix de la continuité.

« Il est compétent, il a été bien formé, il est sénégalais et est courant de ce qui se passe. Il est au cœur des questions diplomatiques et sécuritaires », a confié le responsable politique lors de son passage à l’émission Face à Dakaractu.

Pour le parlementaire, la reconduction de ce dernier, pour diriger le prochain gouvernement est une preuve de sa compétence.

« On va confier un nouveau mandat à un premier ministre qui va poursuivre tout ce qui a été initié comme politique de développement y compris tout ce qui a été initié comme politique sécuritaire. », a dit Oumar Youm qui laisse croire que Amadou Ba a été très bien préparé pour assurer la fonction de futur Chef d’État...