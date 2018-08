Chelsea : Abramovich fixe un prix pharaonique pour la vente du club !

L'ère Roman Abramovich pourrait prendre fin à Chelsea. A la tête des Blues depuis 2003, le propriétaire russe souhaite passer la main, selon le très sérieux The Sunday Times. Le patron des Blues a fait appel à Joe Ravitch, co-fondateur de la société américaine d'investissements bancaires Raine Group, pour l'aider dans sa tâche.



Le prix de Chelsea : 2,7 milliards d'euros !



Raine Group, qui avait participé à l'entrée au capital de Manchester City d'investisseurs chinois en 2015, chercherait actuellement des investisseurs aux Etats-Unis, en Chine et au Moyen-Orient. De très riches investisseurs... Pour céder Chelsea, Abramovich réclame un peu plus de 2,7 milliards d'euros ! Le Russe aurait déjà refusé il y a quelques mois une offre de 2,2 milliards d'euros de Jim Ratcliffe, patron du groupe de chimie Ineos. Cette potentielle vente par Abramovich, qui a dépensé plus de 1,1 milliard d'euros, arrive à un moment important pour Chelsea qui a besoin d'un milliard d'euros pour la finalisation de son nouveau stade de 60 000 places. Le projet a été suspendu en mai dernier lorsque le Russe s'est vu refuser en avril le renouvellement de son visa, qui lui permet de travailler en Angleterre, en raison des tensions diplomatiques entre Londres et Moscou.



Une vente ou une entrée au capital ?



Cette décision a été très mal prise par Abramovich. Après avoir dépensé une fortune dans le football anglais, il n'a désormais plus forcément envie d'investir massivement. Le Russe reste cependant très attaché au club londonien et le Daily Telegraph croit savoir que sa première idée est plutôt de faire entrer d'autres actionnaires au capital. Affaire à suivre...