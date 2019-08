Cheikh Sarr, coach des "Lionnes" : « On nous a complètement dominé dans la raquette... Si on le fait contre le Nigeria, c’est fini »

Très lucide suite à une qualification quasi miraculeuse du Sénégal face au Mozambique (60-57), le sélectionneur Cheikh Sarr analyse froidement le match. D’après lui, le Sénégal « dormait », et c’est seulement vers la fin avec cette victoire étriquée que l’équipe s’est réveillée de ce mauvais rêve. Selon toujours le coach, le Mozambique a pris 14 rebonds offensifs ce soir, donc 14 possessions de plus que le Sénégal. Une situation qu’il trouve inacceptable à ce stade de la compétition. Cheikh de déclarer qu’il compte travailler mentalement et surtout procéder à des séances de visionnage des schémas tactiques des D’Tigers. : « On nous a complètement dominé dans la raquette... Si on le fait contre le Nigeria, c’est fini », conclura t-il