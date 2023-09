Cheikh Mahi Niass à Antoine Diome : « L’évolution sociale se fait avec des difficultés, heureusement, vous avez agi pour limiter les dégâts. »

Le khalife de Médina Baye a tenu un message d’encouragement au ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome qui a représenté l’État avec une forte délégation lors de la cérémonie officielle du Gamou, ce 26 septembre à Médina Baye.

« L’évolution sociale se fait avec des difficultés, heureusement que vous l’avez compris en agissant de façon intelligente et cela a fait que les dégâts ont été limités », a confié le Khalife qui a prié pour davantage de clairvoyance dans l’action de l’État. Rappelant l’action de l’État, le guide religieux l'invite à plus d’abnégation et de courage dans son rôle de préserver la sécurité des personnes et des biens.

« Vous avez une responsabilité de préserver la paix et de sécuriser les citoyens. Nous sommes au diapason de l’actualité pour prêcher la bonne parole, mais il vous revient d’administrer. Nous nourrissons beaucoup d’espoir en vous », a souligné à l’endroit du ministre de l’intérieur, Cheikh Mahi Ibrahima Niass qui a beaucoup insisté sur le professionnalisme et la compétence pour gérer les pressions sociales...