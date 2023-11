Cheikh Abdou Mbacké tire à boulets rouges sur Gallo Bâ : « Vous n’êtes pas digne d’un ministre de la fonction publique »

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly s’est défoulé sur le ministre de la fonction publique, Gallo Bâ. Un ministre, d’après Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, qui n’a pas encore répondu aux attentes des populations de Mbacké. « Il faut vous rabaisser, être humble et s’ouvrir aux populations. Ce que le département de Mbacké regrette, c’est d’avoir un ministre comme vous à la tête de la fonction publique. Vous avez paralysé ce ministère au regret de tous les acteurs autour de ce département » dénonce le parlementaire de Touba et vice président du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement.