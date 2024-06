Cheikh Abdou Bara Dolly, député : « Je dépose dès lundi un projet de loi pour mettre à jour le RI de l’Assemblée nationale »

L’auteur du projet de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal, le parlementaire Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké annonce le dépôt d’un autre projet de loi concernant la mise à jour du règlement intérieur de l’Assemblée. L’objet dit-il, c’est pour permettre au PM de faire sa déclaration de politique générale. « J’introduirai un projet de loi dès lundi pour la restauration et la mise à jour du règlement intérieur » annonce le parlementaire.



Revenant sur la réponse du PM à son collègue, il estime que le pouvoir a changé son ancien collègue parlementaire. « Je ne reconnais plus le PM Ousmane Sonko. Il pouvait tout simplement demander aux parlementaires de régler la question du règlement intérieur, c’est simple. Mais il a adopté une autre solution radicale et le manque de respect de l’institution c’est de vouloir la faire ailleurs » regrette le candidat recalé à la précédente présidentielle.



A l’en croire, « il sera responsable de ce qui adviendra car jusqu’au 10 juillet, les parlementaires de BBY sont déterminés à exécuter leurs menaces » informe-t-il. C’est pourquoi, il a tendu la main à la société civile. « Ainsi, une crise institutionnelle aura lieu. J'invite la société civile à jouer la médiation. J’ai appelé Alioune Tine, Moundiaye Cissé pour qu’ils jouent la médiation afin de faire revenir le PM à de meilleurs sentiments » conclut-il.