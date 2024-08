Chambre de commerce: Birane Yaya Wane exige la dissolution du bureau et un audit

Face à la presse ce mardi matin, la COALITION AND DEFFARAT CHAMBRE DE COMMERCE dénonce avec la dernière énergie la situation qui prévaut à la chambre de commerce.



Pour le président Birane Yaya Wane et Cie, le bureau actuel est illégitime et illégal. Selon toujours le président Birane Wane, le bureau de la chambre de commerce de Dakar est resté pendant 14 ans sans renouvellement et 15 ans pour les bureaux régionaux.



Pire, les élections des membres des différentes sections en l'occurrence celle agricole, où siège l'ancien ministre et maire de Kaffrine Abdoulaye Sow, ont été annulées par la Cour d'Appel de Dakar. Cependant sous le coude de l'ex président Macky Sall, aucune décision de justice n'a été appliquée.



Une situation qui perdure malgré 10 ans de combat et après avoir remporté toutes les batailles juridiques. Mais les décisions de justice ne s' appliquent toujours pas malgré, la notification d'exécution de la Cour d'Appel.



"Nous nous sommes battus pendant 14 ans et avons remporté tous les procès, mais les décisions ne s'appliquent pas ", se désole-t-il.



Ainsi, Birane Yaya Wane Cie exigent la dissolution du bureau de la chambre de commerce et un audit de ladite structure. Cette dernière avec un budget de 3 milliards est entourée d'une gestion nébuleuse avec des recrutements obstruant les règles de bonne gouvernance, si on en croit Birane Yaya Wane.



Toutefois, ils interpellent le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko à se saisir du dossier pour l'exécution de la décision de justice qui est en parfaite harmonie avec leur slogan, Jub Jubbal Jubbanti.