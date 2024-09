Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : « 3 entités dont les politiques et la presse sont en train de tout faire pour que Diomaye et Sonko se séparent ». (Ministre Alioune Dione).

À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, le Dr Alioune Dione, qui sollicitait les prières du khalife pour le tandem Diomaye-Sonko, a lancé que 3 entités essayent vaille que vaille de les diviser. À l'en croire, trois entités dont les politiques et la presse sont en train de tout du matin au soir pour que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre se séparent. D'après lui, des gens qui disent être des musulmans travaillent aussi en ce sens…