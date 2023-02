Cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène : "Être un patriote, c'est participer au développement de sa nation, respecter les institutions, la population, les chefs religieux..." (Khalife général de Médina Baye).

À l'occasion de la cérémonie officielle du gamou de Taïba Niassène, le Khalife général de Médina Baye s'est adressé aux sénégalais dans un message plus que limpide concernant le contexte politique et social qui fait couler actuellement beaucoup d'encre.

Serigne Mahi Ibrahima Niass a d'abord déploré dans son discours le comportement de certains sénégalais qui passent tout leur temps à tenir des discours va-t-en guerre ou à insulter leurs prochains tout en se réclamant patriotes. Le guide religieux de marteler que ces derniers ignorent complètement ce concept, car d'après lui, "être un patriote, c'est participer au développement de son pays par des idées, respecter les institutions et les chefs religieux et coutumiers, etc..."

Le représentant de Baye Niass sur terre a ainsi fustigé ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal en sapant les valeurs sacrées de notre nation. Pour lui, chacun d'entre nous doit éviter de mettre ce pays dans le chaos à travers des paroles, des gestes, entre autres. "La responsabilité de chacun d'entre nous est engagée..."

À l'en croire, le Sénégal est un pays où il fait bon vivre. "Ici, l'État ne met aucune pression sur son peuple. Chacun peut s'exprimer librement sans avoir peur d'être arrêté... Alors nous devons sauvegarder cet état de fait parce que la liberté d'expression existe bel et bien au Sénégal", a ajouté Serigne Mahi Ibrahima Niass.

Avant de conclure, il a prié pour que le Sénégal continue à être un havre de paix et de prospérité et que tous les grands chantiers puissent être concrétisés dans l'intérêt de la nation sénégalaise."