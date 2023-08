Cérémonie de remise de titres de propriété à ex Ballabey : "Nous remercions le Président Macky Sall d'avoir participé à asseoir la dignité de plus de 150 familles" (Ndèye Awa Mbaye)

L'attente a été longue, mais les propriétaires de logements et leurs familles à la cité Ibrahima Sarr (ex Ballabey) ont finalement eu gain de cause. C'est pourquoi lors de la cérémonie de remise, ces derniers ont tenu à magnifier la décision du Président Macky Sall qui vient concrétiser une vieille demande par le biais de son ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye et du directeur général des Chemins de Fer du Sénégal, Malick Ndoye. "Nous sommes aujourd’hui réunis pour la cérémonie officielle de remise des logements de l’ex-Cité Ballabey aux familles attributaires suite à la décision prise par le Président Macky Sall, en marge du lancement officiel des travaux de réhabilitation du Chemin de Fer Dakar Tambacounda qui nous avait réunis en ce même lieu le 10 février 2023", a rappelé la responsable Apériste et habitante de ex Ballabey, Ndèye Awa Mbaye qui a tenu à remercier le Chef de l'État pour sa vision pour le développement économique et social du pays. "Cette cession définitive, en plus de s’inscrire parfaitement dans le volet habitat social du PSE conçu et mis en œuvre par le Président Macky Sall, constitue un jalon de plus dans la matérialisation de l’engagement du Chef de l'État à constamment améliorer la situation sociale des populations", a-t-elle expliqué. Poursuivant, Ndèye Awa Mbaye a tenu à signaler : " notre message à l’endroit du Président Macky Sall se résume en un seul mot, merci.

Merci d'avoir participé à asseoir la dignité de plus de 150 familles.

Soyez assuré de l’infinie gratitude de notre communauté".

Ndèye Awa Mbaye a également prié pour le repos de l'âme de tous les pères et de toutes les mères de famille qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs enfants ces moments...