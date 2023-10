Cérémonie de prise de commandement du nouveau Comzone N°3: Le colonel Diouma Sow dresse sa feuille de route et fixe les priorités notamment le plan maritime

La Cérémonie de prise de commandement du Colonel Diouma Sow, commandant de la zone militaire N°3 a été paraphée aujourd'hui à Kaolack. Celle-ci a été pésidée par le général de Corps d'armée Mbaye Cissé, Chef d'État-major général des Armées.



Après son installation, le nouveau Comzone est revenu sur sa mission qui consiste à défendre l'intégrité du territoire national, à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens contre toute forme de menaces etc. " La zone militaire concerne les régions administratives de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine...Sur le plan maritime, nous avons à peu près 54 îles communément appelées les îles du Saloum. Là, il y a un enjeu sécuritaire, un enjeu économique mais aussi culturel....Les autorités tiennent à accroître la présence des armées, des FDS de manière générale au niveau de ces îles", a-t-il indiqué.



Poursuivant le nouveau Comzone d'ajouter. " Il y a l'exploitation pétrolière dans la zone au niveau de Sangomar. Ce qui fait que le côté maritime est particulièrement important et tout ceci rime avec un enjeu sécuritaire. Nous avons au total une façade qui fait 64 km avec l'océan. Nous avons des fleuves, le sine et Saloum...".



Selon le plan géographique, le colonel Diouma Sow a souligné que la zone militaire N°3 est une " zone tampon, une zone charnière entre le Nord, l'Est, le Sud et le reste du pays. C'est une zone de transit et pour une armée cela veut dire beaucoup de choses...". L'aspect frontalier occupe une place centrale dans les priorités...