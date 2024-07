Cérémonie de graduation de l'ISM : 2000 étudiants ont reçu leurs diplômes

Au total 2000 étudiants de la 31ème promotion du groupe Institut Supérieur de Management (ISM) ont reçu leur diplôme en licence et en master à l'occasion de la cérémonie de graduation qui a eu lieu ce Samedi 06 juillet à Dakar Arena de Diamniadio.



Ces récipiendaires issus des différents campus du groupe ISM à l'intérieur du pays ainsi que de l'étranger ont reçu leurs parchemins devant des membres de leurs familles, des autorités administratives, politiques, militaires, paramilitaires, religieuses, coutumières et ambassadeurs. "Comme depuis 30 ans, nous organisons ce matin la cérémonie de remise des diplômes à nos lauréats de la promotion 2024. Et nous avons l'honneur de parrainer cette promotion par un éminent sénégalais, je dois dire un africain le général Mamadou Keïta qui nous a fait l'honneur d'accepter d'être le parrain de la cérémonie aujourd'hui", a décalé le directeur général du groupe ISM, Abdou Diouf lors de son entretien avec les journalistes, soulignant qu'ils ont voulu rendre un hommage mérité à cet homme pour tout ce qu'il a fait durant sa carrière pour le pays et pour le continent. Aussi, ajoute t-il, "nous voulons également l'offrir en exemple à ces 1400 étudiants en licence et 600 en master que nous avons gradué", a notamment fait savoir, le directeur général.

Félicitant ces nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur, M. Diouf note que le groupe ISM a fait sa part du job. Ces étudiants sont sûrs et certains d'être employable. "Nous avons tenu à rendre employable nos diplômés en leur fournissant une formation assez pratique pour leur permettre de saisir leur chance sur le marché de l'emploi. Nous mettons l'accent sur la formation à l'entrepreneuriat, à un moment. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dotés de moyens pour permettre à ces étudiants de pouvoir formaliser leur projet d'entreprise au sein de l'école avant de partir. Nous leur avons doté de deux incubateurs. Nous leur avons aussi doté cette année d'un fond de financement", a indiqué Abdou Diouf.



Le parrain de cette édition, général Mamadou Keïta et le directeur de l'enseignement supérieur privé, Professeur Cheikh Sene qui ont honoré de leur présence la cérémonie, ont profité de l'occasion pour appeler les lauréats à la rigueur dans leur travail, la discipline, l'organisation et surtout à la courtoisie.