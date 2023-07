Cérémonie de graduation : Le groupe ISM célèbre ses 2. 300 récipiendaires de la promotion feu Mansour Cama

Le groupe ISM a tenu une cérémonie de remise de diplômes à ses étudiants qui constituent sa 30ème promotion, ce Samedi 22 Juillet à Dakar Arena (Diamniodio). C'est un effectif de 2.300 récipiendaires venus des différents campus de l'ISM à travers le pays et la sous région qui ont été distingués lors de cette cérémonie qui a réuni plus 2.000 personnes dont des autorités administratives, des universitaires, des parents ainsi que des proches.



Cette édition avait pour parrain, feu Mansour Cama, “l'homme qu'on ne présente plus au Sénégal pour l'œuvre qu'il a accompli avant de nous quitter en 2020. Nous l'avons choisi comme parrain pour offrir aux jeunes générations un exemple, mais surtout pour magnifier son œuvre. Et nous remercions sa famille qui a effectué le déplacement pour nous rejoindre et célébrer cette journée", a témoigné Abdou Diouf, directeur général du groupe ISM qui a profité de la tribune pour magnifier le leadership du groupe-ISM au niveau de l'enseignement supérieur Ouest-africain de par les distinctions qu'ils ont reçus, mais également des classements qui sont publiés à l'échelle internationale."



Malgré les résultats élogieux que le goupe ISM a obtenu aux examens du baccalauréat avec plus de 9 mentions très bien et accrédités par une importante instance qui s'appelle Association Africaine des business school AABS au niveau international, Abdou Diouf et ses collaborateurs s'acheminent vers beaucoup plus important dans la vie du groupe. "2024 qui verra pour nous l'inauguration de ce qui est convenu d'appeler notre projet Baobab qui est le nouveau projet de campus construit au Point E par le groupe ISM. En 2024, nous nous engageons à continuer à rendre l'expérience de nos étudiants encore plus exceptionnelle. Car, l'épanouissement de nos étudiants est un point important dans notre démarche pédagogique", a révélé le Dg du groupe-ISM.



L'événement a été aussi une occasion de célébrer la Pologne qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec le Sénégal mais également un partenariat avec Le groupe ISM qui s'offre un modèle et permet aux jeunes étudiants après avoir fait un enseignement théorique en entrepreneuriat, d'aller rencontrer des entrepreneurs Polonais.



Venu représenter la Pologne, Bartlomiej Zdaniuk n'a pas manqué à exprimer toute sa fierté pour l'engagement des jeunes diplômés qui sont bien méritants d'avoir pu accéder à l'éducation et considèrent cet effort qu'ils ont fait comme une clé, comme un tremplin pour leur avenir. "J'en profite pour saluer le groupe ISM et tout le système éducatif du Sénégal pour tout l'effort qu'ils ont fait puisque nous sommes tous parfaitement conscients du fait que c'est un effort qui doit être fait. C'est un effort qui est peut-être difficile parce que nous nous voyons pas toute suite les résultats de ces efforts. Mais ce sont des résultats qui vont venir. La préparation de ressources humaines dans le sens positif du terme est la clé de voûte de tout projet de développement", a laissé entendre l'ambassadeur de la Pologne au Sénégal Bartlomiej Zdaniuk.