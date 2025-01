Centre délocalisé de l'université Assane Seck de Kolda : réouverture du restaurant par les autorités...

Après le point de presse de ce matin du lundi 06 janvier par les étudiants du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Kolda dénonçant la fermeture du restaurant, les autorités du CROUS ont rouvert le restaurant dans l'après-midi.

Dans cette dynamique, le DG du CROUS, Salif Baldé, soutient que les étudiants peuvent se restaurer à nouveau comme le resto est fonctionnel maintenant. Dans la foulée, il invite les étudiants à rejoindre les amphis comme ils sont à un mois de la fin de l'année universitaire. D'ailleurs, selon lui, s'ils ne font pas cours ce mois-ci, ils seront les plus grands perdants.

À ce titre, il rappelle : " nous avons trouvé un consensus avec le repreneur du restaurant pour prendre en charge les étudiants. D'ailleurs, on doit encore de l'argent au repreneur et même si les étudiants ne mangent pas, on doit payer chaque plat."

Avec ces efforts consentis, le Dr Salif Baldé demande aux étudiants de reprendre leurs cours dans les amphis pour terminer l'année dans de bonnes conditions...