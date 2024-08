Célébration Safar par l'amicale des femmes du rail: " À l'occasion du Magal, le train va circuler...On aura des départs de Thiès"( Ibrahima Ba, DG SN-CFS)

À l'occasion du Safar, l'amicale des femmes du rail de la SN-CFS( Chemin de fer du Sénégal), a initié en partenariat avec l'hôpital de Thiès, une journée de don de sang. Le directeur général du chemin de fer, Ibrahima Bâ, a saisi cette opportunité pour revenir sur les dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour que le train puisse acheminer les pèlerins lors de cet évènement religieux.



" À l'occasion du Magal, le train va circuler comme on l'avait fait l'année dernière. Il va jouer à réduire le nombre d'accidents sur la route parce que la capacité qu'un train a de pouvoir acheminer des milliers de pèlerins en une seule fois, je crois que c'est très représentatif....Les opérations vont démarrer très rapidement...Les essais sont en cours, les équipes techniques sont en train de faire les dernières vérifications...On aura des départs de Thiès comme l'année dernière et d'autres villes aussi", a-t-il informé.



Dans la foulée, il a tenu à lancer un appel aux populations qui habitent le long de la voix ferrée. " Demander à ceux qui habitent le long de la voix ferrée de nous aider à préserver ce patrimoine qu'est le chemin de fer...Les nouvelles autorités ambitionnent de donner un nouvel élan à ce chemin de fer là...Et on doit construire un nouveau chemin de fer performant capable d'être ce support à l'économie du pays...".



À rappeler que les membres de l'amicale des femmes du rail s'étaient fortement mobilisées pour donner de leur sang....