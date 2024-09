Ce geste du président et de son PM pour honorer la mémoire du regretté Amadou Mahtar Mbow

Son universalité et son amour pour son terroir ont été principalement les témoignages que notamment la famille à Louga a émise devant les autorités à la cérémonie funéraire ce matin, suite au décès de Amadou Mahtar Mbow. Les discours ont été tous centré sur les qualités humaines qui qualifiaient l’ancien directeur général de l’Unesco. « Il était très attaché à son terroir. Aussi, son universalité, son ouverture dans le monde. Amadou Mahtar Mbow a été un un bon, un être lumineux qui a dignement marqué son époque. Nous avons vécu auprès d’un homme d’une constance remarquable » a rappelé Adja Awa Mbow, sa fille qui remercie le peuple sénégalais qui a toujours été avec son défunt père et on toujours apprécié sa touche indélébile. Mais les remerciements vont également vers président de la République et au premier ministre qui ont signé le décret accordant la reconnaissance d’utilité publique, la fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes.