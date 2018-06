Carnet de route / Israël au delà du conflit …

Ici, règne une paranoïa sécuritaire, voisine du délire de persécution, et aucun détail n’est négligé. Les préposés à la sécurité, parmi lesquels de hauts gradés de la police, nous posent des questions sur nos filiations respectives. Une ressortissante de Guinée Conakry, retenue pendant un bon moment par la sécurité, l’a appris à ses dépens à l’aéroport. Pourtant, malgré ces mesures, dans les rues de Tel-Aviv, rien n’évoque la guerre. Pas même le bruit qui fuse des supermarchés et des rues achalandées.



Un parfum d’histoire des religions bouche nos narines et emplit nos mémoires des récits tenus du prophète Abraham. Nous sommes d’autant plus servis que cette visite survient dans un contexte de polémique, soulevée au Sénégal par Idrissa Seck, au sujet des trois religions révélées et de la tradition abrahamique. Il en sera ainsi durant tout notre séjour passé dans la ville religieuse avant que nous rejoignions « la ville maudite » Tel-Aviv jusqu’au dernier vendredi de ce mois béni de Ramadan où la plus grande avenue de la « ville du péché » a abrité un défilé international de la célèbre Gay Pride. Défilé qui s’est terminé à la porte d’une grande mosquée. On en déduit qu’il s’agit d’une terre de liberté à l’américaine, où chacun peut mener une vie de plaisir.

Pour revenir aux premières heures de notre périple, rappelons que pour satisfaire notre curiosité, nous faisons cap sur le ministère des Affaires étrangères de l’État hébreu. Nous y avons rencontré des interlocuteurs autorisés : M. Gideon Behar, directeur adjoint de la Division Afrique du ministère des Affaires étrangères ; M. Daniel Halevy-Goetchel, de la division recherche du ministère des Affaires étrangères ; M. Pelleg Levy, directeur de l’unité de formation de MASHAV (Agence de coopération internationale de l’État d’Israël) ; M. Emmanuel Nahshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce dernier a accepté de se prononcer sur le débat soulevé par le leader de Rewmi en ces termes : « Ce n’est pas une querelle de demi-frères, c’est une querelle de deux peuples séparés, distincts et différents. Ce serait une grave erreur que d’essayer de nous forcer à vivre ensemble ».

De cet entretien avec Nashon, des informations capitales sont disponibles dans les vidéos ci-dessous pour ceux qui veulent en savoir sur l'histoire, la pauvreté du sous-sol, l'intelligence, la richesse, le développement, l'investissement dans l'éducation, les savoir-faire dans le domaine agricole, de la santé et aussi des NTIC. Il a également été question surtout de connaître un peu les dessous du conflit qui oppose Israël à la Palestine.

Ce jour-là, nous avons fait escale au Musée de la Mémoire de l’Holocauste pour ainsi comprendre un peu plus l’histoire de l’État hébreu, et au siège du Parlement (Knesset).