Carême : le Maire de Kédougou fait un don de sucre à la communauté catholique

Le maire de la commune de Kédougou, Ousmane Sylla a fait un don de sucre à la communauté chrétienne de Salémata, ce vendredi 31 mars 2023. Une action qui s’inscrit dans le cadre de sa tournée régionale de solidarité en période de Carême-Ramadan.

L’honorable député-maire de Kédougou par ailleurs Directeur Général de Dakar Dem Dikk a été aux côtés de la communauté catholique de la paroisse Saint Jean-Baptiste du département de Salémata pour les aider à faire face aux dépenses liées à la préparation du « Ngalakh ».



Le but de cette visite selon le Maire de Kédougou « était pour échanger, encourager et consolider les relations de cohésion sociale entre les populations du département et de démontrer que partout au Sénégal, le dialogue islamo-chrétien est une réalité », a déclaré M. Ousmane Sylla.



Un geste qui, de l’avis du curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste, va beaucoup soulager la communauté qui fait face actuellement à de nombreuses dépenses liées aux préparatifs de la fête de Pâques. Tout en saluant le caractère inclusif des actions sociales du Maire dont la main généreuse touche toutes les communautés étant donné que la communauté musulmane a déjà reçu sa part de cet appui, selon Abbé Daniel Camara.