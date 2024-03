Caravane à Mbour : Déthié Fall annonce que 300 cadres ont participé à son offre programmatique et rassure

L’offre programmatique de la coalition Déthié Fall président a été façonnée par 300 cadres. C’est ce qu’a annoncé le candidat de l’alliance en vue de la présidentielle du 24 mars 2024 lors de son passage, ce 10 mars, à Mbour.



Ce sont des experts de haut niveau qui ont contribué à la mise en œuvre du programme alternatif qui vise à permettre un Sénégal bon à vivre et beau à voir, a-t-il expliqué et prend l’engagement devant les populations mbouroises qui l’ont accueilli, de satisfaire ses doléances.



« Le changement que nous voulons, la construction de développement que nous voulons doivent nécessairement être porté par des sénégalaises et des sénégalais engagés, mais également déterminés et les populations de Mbour à travers leur mobilisation exceptionnelle nous montre à suffisance qu’elles sont prêtes », a indiqué le président du Parti République pour le progrès, Déthié Fall. Pour le candidat à l’élection présidentielle, Mbour est un maillon très important pour le Sénégal.



« Mbour est un département important dans le passé, le présent et le futur du Sénégal. Nous connaissons les activités économiques dont il regorge et les difficultés qui y sont notées, notamment, chez les femmes, de la pêche, des quais », a-t-il souligné. Dénonçant la mauvaise politique de la pêche dans la petite côte, Déthié Fall a invité les populations notamment jeunes à faire preuve de plus d’implication pour sortir le pays de la pauvreté.



« Tant qu’on n'a pas des générations qui sont motivées par le développement du pays et l’intérêt collectif, on ne pourra jamais aspirer au développement », a-t-il dit. Le candidat Déthié Fall a effectué son 2ème jour de campagne par une caravane à Mbour avant de se rendre à Fatick.