Cannes : Un policier blessé à l’arme blanche, l’agresseur blessé à son tour par un autre policier.

Un policier au volant d'un véhicule a été blessé à l'arme blanche ce matin devant le commissariat de Cannes par un individu indiquant agir « au nom du prophète », nous apprend l’Agence France Presse.

Le policier a été sauvé grâce à son gilet par balle, selon des sources policières. L'agresseur a lui été gravement blessé par balle par un second policier, et son pronostic vital est engagé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'il se rendait sur place.

Vers 6h30, l'homme a ouvert précipitamment la porte d'un véhicule de police et donné un coup de couteau au thorax à un premier policier avant de faire le tour de la voiture pour attaquer le chef de bord. « La piste terroriste est envisagée », a précisé une source policière au média français.



L'homme soupçonné d'avoir attaqué un policier à l'arme blanche à Cannes n'a aucun casier judiciaire et n'est « inscrit dans aucun fichier de radicalisation », a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après une visite au commissariat de cette ville.