Candidat de l'Apr et Bby: " Serigne Mountakha dafmané Amadou, Sa kilifeu dangkoy bayéé sa bope, bayiko boppam (Amadou Ba)

Pour répondre à la question relative au choix du Président Macky Sall pour le candidat de Bby, Amadou Ba a réagi en ces termes. " Serigne Mountakha dafmané Amadou, Sa kilifeu dangkoy bayéé sa bope, bayiko boppam". Le Premier ministre dit privilégier la discipline en se conformant scrupuleusement à la décision du chef de l'État. " On écoute le président de la République et on est en phase avec sa décision...Je n'ai pas de problème de personne", a-t-il argué.



Selon Amadou Ba, son rôle est tout simplement d'appeler à l'unité. " Nous devons avoir un bloc soudé dans l'Apr et au sein de Benno...Mon rôle est une loyauté sans faille au Président Macky Sall", a-t-il précisé.



Est-ce que le fait d'être choisi plus tard par le Président Macky Sall, vous dit quelque chose ? " Je veux avoir ce privilège.., si le Président me choisit" a-t-il répondu. Et d'ajouter faisant ainsi partie de ceux qui maîtrisent le plus les ambitions du Président Macky Sall.



" Pour l'Apr, ce qu'on doit faire c'est de la renforcer...Je n'ai jamais essayé de démarcher quelqu'un pour mon intérêt personnel...Ce qui est important c'est la confiance du président de la République. La famille du Président Macky Sall doit être unie...", a-t-il conclu.