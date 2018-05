Can Mini-foot : Le Sénégal, pays hôte en 2019

L'organisation de la CAN mini-foot 2019 a été confiée au Sénégal.



Le comité exécutif de la Confédération africaine a désigné le pays de la Téranga pour organiser la compétition. Le Comité pour la promotion et le développement (Cpd) du mini-foot au Sénégal a réussi à convaincre les dirigeants africains.





Cheikh Mbacké Ndiaye, responsable de la candidature sénégalaise, a salué cette attribution de la Confédération africaine. Le président du Cpd/Mini-foot reconnaît que c’était le bon moment pour le Sénégal, médaillé de bronze au dernier Mondial et vice-champion d'Afrique.

En 2019, Le Sénégal deviendra le deuxième pays à organiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après la Libye, comme en a décidé l’organisation qui gère le mini-football africain. Son dossier a été préféré à d'autres...