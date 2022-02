Can 2022 : Maodo Malick Mbaye répond à une requête des jeunes de Thiès en leur offrant une Fan Zone

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2022 opposant le Sénégal à l'Égypte se tiendra ce dimanche à Yaoundé (Cameroun).



À cette occasion, le DG de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye (3M) a décidé de répondre à la requête de la jeunesse thiessoise en leur offrant une Fanzone pour supporter les Lions de la Téranga le jour de la finale contre l'Égypte. Une initiative rendue possible avec la collaboration de la RTS et de SD Consulting à qui, les droits d'auteurs sont exclusivement réservés.



Le DG de l'Anamo 3 M tient, à cet effet, à inviter tous les Thiessois à venir se joindre aux fils de la Cité Lamy pour supporter les Lions dans la ferveur.