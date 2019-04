Can 2019 : Blessé au genou, l’international Ivoirien Éric Bailly forfait

L’international ivoirien Éric Bailly blessé au genou dimanche dernier lors du choc contre Chelsea, ne pourra pas participer à la Coupe d’Afrique des Nations. L’info a été relayée à travers un communiqué officiel du club (Manchester United.)



« Nous confirmons que le défenseur de Manchester United Éric Bailly souffre d’une blessure au ligament du genou droit depuis le match de dimanche contre Chelsea (1-1). L’international ivoirien ne rejouera plus avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison. De plus, Bailly ne pourra pas non plus participer à la Coupe d’Afrique des Nations », a indiqué Manchester United…