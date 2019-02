Campagne présidentielle à Saint-Louis : Le Président du comité électoral départemental de BbmBY réussit son entrée dans son fief à Bango

Le premier jour du démarrage de la campagne pour les élections présidentielles n’a pas été de tout repos pour le coordinateur du comité électoral départemental Saint-Louis. Le professeur Mary Teuw Niane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a débuté avec sa délégation au niveau du village de Bango, son fief natal avec des visites de proximité. Les quartiers Asecna, Aviation, Sinthiane, Cote 11 , Bopou Bar qui constituent les principaux axes dans cette zone, ont reçu la visite de MTN et son staff. Les populations de ces quartiers avec les femmes et les jeunes en grand nombre ont toutes réservé un accueil chaleureux au président du comité électoral départemental.



À la Cité Asecna, première étape de la journée, le professeur Mary Teuw Niane a été reçu par les résidents et ressortissants de ce quartier du village de Bango qui existe depuis 1969. Une localité qui, selon les militants de MTN souffre d’un manque de réseau d’eau potable pour ne pas dire de branchements sociaux. L’extension du réseau électrique a été aussi soulevée par les habitants de cet ancien quartier par les jeunes et les femmes. Sur le plan social, les responsables ont expliqué au ministre toute leur volonté de bénéficier de financements pour mener des activités rémunératrices de revenus mais également des emplois pour les jeunes. MTN après avoir écouté et pris bonne note de toutes les doléances faites par les habitants de la cité Asecna, a fait la promesse de regarder de plus près leur situation. MTN de rassurer que des financements leur seront octroyés comme cela a démarré pour beaucoup de leurs camarades qui en éprouvaient le besoin et cela par le biais de sa mutuelle dénommée mutuelle MTN qui est logée au niveau de la FEPRODES à Saint Louis. Une aubaine pour toutes les femmes du département, car cela se fera sans apports ni frais de dossiers une fois qu’on adhère à cette mutuelle, a expliqué MTN avant de s’adresser aux jeunes de l’Asc Flamengo pour leur dire qu’il sera toujours à leurs côtés.



La délégation s’est rendue ensuite au quartier Asecna plus précisément à Kanda Cité Aéroport et là aussi il a rencontré les militants et sympathisants qui lui ont témoigné toute leur reconnaissance. Samba Ka, Nollé Sow, Abdou Ka, Youssou Faye les porte-parole et représentants des résidents de ce quartier ont porté à l’attention de MTN toutes les doléances de leurs camarades. Le canal de Bango constitue pour ces agriculteurs dont beaucoup possèdent des champs et des potagers dans les environs de ce village, une chose essentielle dans leur vécu quotidien, raison pour laquelle ils ont demandé au ministre de les aider en réhabilitant ce canal qui est présentement exposé à tous les risques de tarissement. Une situation par rapport à laquelle MTN a exprimé toute sa compréhension car ce canal, a-t-il laissé entendre, représente la raison de vivre de ces agriculteurs du quartier Asecna. Séance tenante, MTN leur a octroyé une somme de 1 million de frcs , un don qui devrait permettre aux femmes qui se trouvent être la couche la plus dévouée de relancer leurs activités génératrices de revenus au niveau de leur quartier. Les jeunes de ce quartier ont réagi pour dire qu’eux aussi, ils souhaitaient bénéficier de ces financements pour mettre en valeur des projets comme ceux des femmes. Très impressionné par cette préoccupation, MTN a promis à ces derniers de tout mettre en œuvre pour que leur souhait soit une réalité lors du grand meeting qui sera organisé le 15 février prochain.



Après la Cité Asecna, cap sur Sinthiane, un quartier d’accès très difficile qui souffre également d’un manque de branchements sociaux. S’y ajoutent des problèmes de restructuration, de manque d’emplois des jeunes, de besoin urgent de réfection des salles de classe pour ne citer que ces doléances. Séance tenante, MTN a appuyé les femmes de ce quartier avec une somme de 1 million de frs avant de prendre l'engagement de contacter dans les plus brefs délais les autorités compétentes pour que toutes les dispositions afférentes à l’examen des voies de dégagement soient prises pour faciliter les entrées et les sorties aux populations de ce quartier.



À Cote 11, un quartier qui se singularise aussi par sa pauvreté à tous les niveaux, les femmes ont émis le vœu d’obtenir un moulin à mil en marge des autres doléances qui ont été faites par leurs représentants. Malick Ndir, le coordinateur de cette zone et Abdoul Diop qui ont parlé au nom des ressortissants de ce quartier, ont réitéré leur fidélité et leur reconnaissance à MTN qui n’a jamais cessé d’être à l’écoute de leurs préoccupations.



À Boppou Bar, la dernière étape pour le président du comité électoral départemental et la délégation qui l’accompagne, ils ont été aussi reçus cordialement par les résidents de ce quartier. Échanges fructueux et remerciements sincères ont marqué cette visite de proximité qui a permis à MTN de constater de visu tout le respect et la confiance que ces populations lui témoignent. Elles lui ont promis de soutenir la candidature de Macky Sall pour sa réélection au premier tour.



Une première journée de campagne riche en enseignements qui a été sanctionnée par un meeting organisé à Bango. Mary Teuw Niane après avoir dit toute sa satisfaction pour les multiples marques de sympathie, n’a pas manqué de les appeler à la sérénité et à la mobilisation générale pour faire réélire le président Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2019. MTN a terminé en rappelant que le candidat de la coalition BBY sera à Saint-Louis ce lundi et que toutes les dispositions ont été prises pour un accueil chaleureux au niveau de la place Faidherbe...