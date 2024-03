Campagne présidentielle /Kolda : Les handicapés républicains fondent beaucoup d’espoir sur le candidat Amadou Ba…

Les handicapés républicains et leur président Toumany Camara fondent beaucoup d’espoir sur le candidat de Bby Amadou Ba. Ainsi, ils l’ont fait savoir lors de l’accueil de leur candidat ce dimanche 17 mars dans la capitale du Fouladou où ils se sont fortement déployés pour cet évènement. En ce sens, ils souhaitent voir l’amélioration de leurs conditions de vie dont a fait état le candidat de Benno en leur adressant une missive dans laquelle il aborde les points saillants.



A en croire Toumany Camara Amadou Ba s’est adressé au mouvement en tant que candidat de la grande coalition Bby en vue de l’élection présidentielle prévue pour le 24 mars.



A ce titre, il disait « votre choix, vos droits et votre inclusion sont des priorités pour moi et pour notre coalition. »



Dans la foulée, il précisait « je reconnais les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien et je m’engage à promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion sociale, le respect de vos droits fondamentaux et à signer tous les décrets d’application de la loi d’orientation sociale des personnes handicapées. » A cela, il ajoutait « je m’engage à mettre en place des politiques et des programmes visant à faciliter votre accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à la participation pleine et entière à la vie sociale, culturelle et politique de notre pays. »



Cependant, il rappelait « je m’engage à lutter contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation auxquelles vous pourriez être confrontés, en renforçant les lois et les politiques de protection des droits des personnes handicapées. »



Ce sont toutes ces raisons qui font que ces derniers ont un grand espoir au candidat de Bby. Dans cette dynamique, Toumany Camara en tournée dans la région avec le mouvement vont porter Amadou Ba au Palais le soir du 24 mars.





Madou Diallo