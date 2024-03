Campagne présidentielle/Kolda : Aliou Mamadou Dia(candidat/PUR) " notre combat est le développement du Sénégal...Kolda n'a aucune usine..."

Promouvoir le changement et la rupture par l'existenciel ont été les maîtres mots du candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia dans la capitale du Fouladou. Ainsi, il précise que leur politique repose sur l'équité sociale alimentaire en ayant une agriculture forte basée sur une formation utile. A cela, il ajoute que Kolda a tout ce qu'il faut mais faute de compétence du gouvernement, elle se retrouve dépourvue de tout. C'est pourquoi, notre programme est une alternative de rupture plaçant l'homme au centre de notre politique. A cet effet , la tête de la coalition AMD2024 soutient que c'est par manque de politique spécifique aux régions que le pays tarde à décoller.





A l'en croire " notre combat est le développement du Sénégal. Et au-delà de ça, nous sommes pour une politique d'équité alimentaire pour tous les sénégalais." A ce titre, il estime "si un gouvernement n'a pas rempli cette mission, il a échoué comme ceux qui sont actuellement aux affaires. En ce sens, négliger l'assainissement, la santé, l'agriculture, l'éducation entre autres fait entrevoir cette incompétence."



Dans cette dynamique, il rappelle " nous voyons que Kolda malgré ses richesses manque d'usine de transformation. C'est pourquoi, si nous sommes élus nous allons booster la transformation des fruits pour améliorer l'existence des populations. D'ailleurs, si le bassin de l'anambé est bien exploité, il y aura l'autosuffisance en riz durable. Mais, nous constatons le contraire hélas. Aujourd'hui, nous ne devons plus importer du riz car notre pays regorge de potentialités pour y faire face."





Sur le plan de l'éducation, il dira " nous allons orienter les étudiants sur la formation à travers la mise en place d'un incubateur pour les accompagner." Dans la foulée, il précise " nous voulons d'ici le 24 mars que les populations aillent retirer leurs cartes pour élire Aliou Mamadou Dia, le candidat rassurant qui va mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence..."



Madou Diallo